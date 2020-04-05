صراعات البيت الشيعي والتدخلات الاقليمية عمقت الازمات والمشاكل التي تواجهها البلاد

2020/04/05 | 00:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرد يربطون تاييدهم للزرفي بمدى دعم القوى الشيعية له السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي فيما طالبت احزاب وقوى سياسية كردستانية نظيرتها الشيعية بانهاء الجدل الدائر حول منصب رئيس الوزراء والاسراع في الاتفاق فييما بينها على مرشح لشغل منصب رئاسة الوزراء خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فانها رهنت تاييد رئيس الوزراء المكلف ...

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