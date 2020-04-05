وفيات كورونا في تركيا تتخطى 500

2020/04/05 | 00:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر يوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت بأكثر من ثلاثة آلاف حالة لتسجل 23934 كما زادت الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 إلى 501 بعد وفاة 76 آخرين.

وأضاف أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت إجراء 19664 فحصا بما يرفع العدد الإجمالي للفحوص في البلاد حتى الآن إلى 161380.

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