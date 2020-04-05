السليمانية.. هذه هي تعليمات حظر التجوال الجديدة

2020/04/05 | 00:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت الإدارة المحلية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق يوم السبت تعليمات جديدة بشأن تشديد إجراءات حظر التجوال والتي ستسري لمدة 48 ساعة.

ووفق بيان صادر عن المحافظ هفال أو بكر ورد لشفق نيوز، فإن التعليمات الجديدة تتمثل بالتالي:

1/ السماح لموظفي الدوائر الخدمیة الحکومیة وعاملي المولدات الاهلیة بالتجول من الساعة 7 الی 9 من أجل إتاحة المجال أمامهم للوصول إلى أماكن أعمالهم بشرط الالتزام بالتعلیمات والارشادات الصحیة

2/ لا يمسح بتجول الصحفيين إلا من يحمل منهم ترخيصاً رسمياً.

3/ التسهیلات تشمل الموظفین الذین یستلمون الرواتب حسب القوائم الذې تحددها الحکومة.

4/ القوات الأمنیة والشرطة والاسایش والمرور ولواء 1 في البيشمركة تتحمل مسؤولية مراقبة إجراءات حظر التجوال، في حين يتولى شرطة المرور لوحدها مسؤولية محاسبة المخالفين للحظر.

5/ بعد انتهاء مدة تشديد الحظر وهي 48 ساعة، تنظم الأمور التجاریة والمالیة والاداریة للمتاجر والمحلات وشركات التوزيع وغيرها من قبل اللجان المشترکة مع الرقابة التجاریة.

6/ الدوام الرسمي لمٶسسات الحكومة وشركات القطاع الخاص تنظم من قبل المحافظة ومدیریة الشٶون الداخلیة للمحافظة والدوائر المعنیة.

7/ بعد انتهاء مدە الحظر 48 ساعة، یجب علی کل موطن أن یضع الکمامة والکفوف الطبیة ویلتزم بالتعلیمات والارشادات الصحیة.

8/ التبادل التجارې والعمل فې قطاع الکهرباء والمصافې والماء والاتصالات والانترنت وعاملي النظافة، یکون حسب الوقت الذي تحددە وزارة الداخلیة ومحافظة السلیمانیة ویجب ان یلتزموا بالارشادات والتعلیمات الصحیة.

9/ توزيع المواد الإغاثية والخيرية تحت اشراف الوحدات الاداریة ولجنة الاحصاء في المحافظة.

10/ تعمل المصارف الأهلية وفق تعليمات البيان السابق.

11/ إغلاق سوق البورصة (تبادل العملات) حتى إشعار آخر، ولا يعاد فتحها إلا بقرار من قائممقامیة السلیمانیة ومدیریة الاسایش وغرفة التجارة.

12/ علی کل من المواطنین وموظفي القطاع الخاص والعام والقنوات الاعلامیة أن یحافظوا علی انفسهم ویلتزموا بالتعلیمات والارشادات الصحیة.

13/ بعد انتهاء إجراءات الحظر المشدد، یجب علی المحلات والمتاجر العمل بأسلوب توصيل الطلبات للزبائن بالدرجة الأساس.

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