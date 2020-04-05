معهد إيطالي: نعمل على لقاح ضد كورونا قد يكون جاهزا بعد عدة أشهر ويصل للسوق في 2021

2020/04/05 | 00:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد معهد لاتزاور سبالانزاني الوطني الإيطالي للأمراض المعدية في روما أنه يعمل على لقاح ضد فيروس كورونا “SARS-CoV-2″، الذي يتسبب بعدوى “COVID-19″، مرجحا أن يكون الدواء جاهزا في 2021.وقال المدير الصحي للمعهد، فرانشيسكو فايا، في حديث لوكالة “تاس” الروسية، مساء السبت: “حددنا السلالة منذ نحو شهرين، وخبراؤنا يعملون مع المواد المتوفرة لتصميم لقاح يرجح […]

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