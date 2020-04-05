وزير الصحة الفرنسي: طلبنا حوالي ملياري كمامة من الصين لمكافحة كورونا

2020/04/05 | 00:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن باريس قدمت طلبيات لدى مصنعين صينيين لشراء كمامات يصل عددها إلى حوالي ملياري قطعة، ضمن جهود للتزود بمعدات الحماية في مواجهة فيروس كورونا.وقال فيران في مقابلة أجرتها معه نشرة “بروت” الإلكترونية: “بالنسبة للكمامات التي طلبناها في الصين، نحن قريبون من مليارين، ونواصل تقديم الطلبيات”.وأوضح أن “طلبيات […]

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