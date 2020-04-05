2020/04/05 | 00:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تغيّر لون بشرة الفخذين من الداخل إلى الغامق ليست مشكلة نادرة، بل هي شائعة وتحدث نتيجة وفرة صبغة الميلانين التي تعطي للجلد لونه، وقد يمتد هذا التحوّل في اللون إلى أعلى.وتوجد عدة عوامل أخرى تزيد اللون الغامق، مثل: الاحتكاك أثناء المشي في حالة زيادة الوزن، وعدم التوازن الهرموني، ومرض السكري.إليك علاجات منزلية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاجات بسيطة لبشرة الفخذ الغامقة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاجات بسيطة لبشرة الفخذ الغامقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).