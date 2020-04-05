تعرف على مواصفات جهاز Xiaomi الجديد

2020/04/05 | 00:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت Rеdmi التابعة لشركة Xiaomi عن نيتها إطلاق هاتف ذكي بمواصفات جيدة سعره 85 يورو فقط.وسيأتي هاتف Redmi 8A pro بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش بوزن 188 غ، وشاشة بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (1520/720) بيكسل.كما سيحصل على معالج رباعي النوى Snapdragon 439، ومعالج رسوميات Adrеno 505، وذاكرة وصول […]

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