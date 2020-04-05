وفيّات “كورونا” تتجاوز الـ 45 ألفاً في أوروبا.. والأرقام مطَمئنة في النمسا

2020/04/05 | 00:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب فيروس كورونا، حتى الآن بوفاة أكثر من 45 ألف شخصاً في أوروبا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.ووفق الوكالة فإن نحو 85 في المئة من المتوفين هم في إيطاليا وإسبانيا […]

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