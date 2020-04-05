خلية الازمة في محافظة نينوى تصدر عدد من القرارات

2020/04/05 | 00:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسجاما مع قرارات خلية الازمة المركزية وتوجيهات منظمة الصحة العالمية قررت خلية الازمة في محافظة نينوى ما يلي: 1 – تمنع الحركة منعا باتا بعد الساعة الثانية ظهرا باستثناء حركة عجلات الكوادر الصحية وشاحنات المواد الغذائية وصهاريج النفط وتوزيع المنتجات النفطية والغاز والحالات الطارئة.2- السماح بافتتاح محال المواد الغذائية والافران في الاحياء حصرا بصورة […]

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