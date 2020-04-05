بدر تحذر: الباتريوت قد تستخدم لضرب الطيران العراقي

2020/04/05 | 01:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين مسؤول منظمة بدر العراقية (مكتب الانبار)، قصي الانباري، السبت، ان نشر صواريخ الباتريوت الامريكية في المحافظة سيؤثر على جميع القطعات العسكرية، محذر...

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