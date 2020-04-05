نجم أياكس يستبعد انضمامه لريال مدريد

2020/04/05 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبعد دوني فان دي بيك نفسه مرة أخرى عن إمكانية الانضمام إلى ريال مدريد، مشدداً على أن اختيار وجهته القادمة يستند على عدة شروط، ومن بينها المشاعر الإيجابية.

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