المكسيك.. مصرع 19 شخصا بتبادل إطلاق نار

2020/04/05 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم في تبادل لإطلاق النار بين عصابات شهدته ولاية شيواوا الواقعة شمالي المكسيك، بحسب ما أفادت السلطات المحلية السبت.

ويعتبر الحادث واحدا من أعنف الاختراقات الإجرامية في البلاد منذ بداية العام.

وعثرت السلطات على 18 جثة في موقع الجريمة بمدينة ماديرا يوم الجمعة، بالإضافة إلى رجل عانى من جراح خطيرة توفي على أثرها لاحقا، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام.

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