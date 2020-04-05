من شرب الماء إلى كتم النفس.. أشهر “خرافات” كورونا

2020/04/05 | 01:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت يواصل خلاله فيروس كورونا المستجد حصد ضحاياه حول العالم، تتوالى الأخبار والتقارير وحتى “الوصفات الطبية” التي تهدف إلى تقديم معلومات وتحسين فرص التعامل مع الوباء الخطير، بيد أن الكثير من تلك المعلومات، لسوء الحظ، ليس صحيحا على الإطلاق، والبعض الآخر يحتاج إلى تدقيق.في السطور التالية نكشف أهم “الأكاذيب” الرائجة والمتعلقة بالتعامل مع […]

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