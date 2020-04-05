الزرفي يعلن تقديم برنامجه الحكومي الى البرلمان منتظراً تحديد جلسة منح الثقة

2020/04/05 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان قال رئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي، السبت، إنه قدم برنامجه إلى البرلمان مرفقا بطلب لتحديد جلسة خاصة للنظر في منح الثقة لتشكيلته الحكومية.فيما قال عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان ان الكتل الشيعية المعترضة على الزرفي لم تتفق على اي بديل له .وأوضح الزرفي في مؤتمر صحفي أنه […]

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