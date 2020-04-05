النفط: استمرار عمل المصافي ومعامل الغاز في البلاد

2020/04/05 | 01:24 - المصدر: الصباح

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بغداد/ طارق الاعرجي كركوك/ نهضة علي

أفصحت وزارة النفط عن استمرار عمل المصافي ومعامل الغاز في البلاد لتوفير المشتقات، معلنة تخصيص محطات حكوميَّة ومشيدة لتوزيع وقود السيارات وزيت الغاز للقطاعات المستثناة من حظر التجوال في محافظة كركوك.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز والمصافي الدكتور حامد الزوبعي بحديث خاص لـ"الصباح": إنَّ "ملاكات وزارته مستمرة بإنجاز الأعمال المناطة بها بالرغم من الظروف الاستثنائيَّة التي تمرُّ بها البلاد لمكافحة فيروس كورونا ولضمان توفير المشتقات والغاز للمواطنين بشكل

سلس".

وأكد استمرار عمل جميع المصافي وإنتاجها كميات كبيرة من مختلف المشتقات، فضلاً عن استمرار معامل الغاز بالعمل في عموم المحافظات"، مفصحاً عن "توفير مختلف أنواع الوقود للمحطات الكهربائيَّة لضمان استمرار تجهيز المواطنين بالطاقة"، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية لتسهيلها حركة المشتقات في السيطرات"، كاشفاً عن "تجهيز وزارة الصحة بطنٍ من مواد التعقيم ضد المرض والمنتجة في المصافي المحليَّة".

في السياق ذاته، خصصت شركة المنتوجات النفطيَّة في كركوك، محطات حكوميَّة ومشيدة لتوزيع وقود السيارات وزيت الغاز للقطاعات المستثناة من حظر التجوال وبالتنسيق مع القوات الأمنية، بعد توقفها عن العمل ليومٍ واحد، بحسب ما أفاد به مديرها كاوة رشيد.

وأوضح في تصريح خاص لـ"الصباح" أنَّ "التخصيص جاء تنفيذاً لمقررات خلية الأزمة لمنع انتشار جائحة كورونا وتوسعها في المحافظة"، مشيرا الى أنَّ "دائرته خصصت ثلاث محطات في مركز المحافظة تفتح من الثامنة صباحاً لغاية الخامسة عصراً، وكذلك فتح محطة واحدة بكل قضاء أو ناحية".

وأردف: "ستم أيضاً فتح محطة مشيدة في النواحي التي تفتقرُ الى محطات حكوميَّة، والتنسيق مع الشرطة الاتحاديَّة لتسهيل مرور العاملين فيها، مع تخصيص محطة مشيدة للعجلات الناقلة لأسطوانات الغاز وحوضيات نقل النفط الأبيض للأفران

والمخابز".

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