نائب: تمرير حكومة الزرفي داخل مجلس النواب امر مستبعد

2020/04/05 | 01:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد النائب برهان المعموري، السبت، تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي داخل مجلس النواب.وقال المعموري، ان “الزرفي لازال يواجه اعتراضا من تحالف الفتح ودولة القانون والحكمة وهذه القوى مؤثرة داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان “الزرفي قد لا يمر داخل مجلس النواب بسبب الرفض الموجود في الوقت الحالي”.واضاف ان “الاسماء المتداولة كبديل […]

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