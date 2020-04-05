خلية الازمة في نينوى تصدر حزمة جديدة من القرارات

2020/04/05 | 01:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ نينوى

اصدرت خلية الازمة في محافظة نينوى، اليوم السبت، قرارات جديدة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الم...





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