الكورونا تزيد أعباء أنغام نفسيا

2020/04/05 | 01:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لاتعيش الفنانة المصرية أنغام مأساة واحدة فقط في ظل انتشار أزمة كورونا في مصر، واتخاذ المسؤولين إجراءات احترازية للوقاية من كورونا، بل أصبحت مأساتها مُضاعفة بعدما طلبت الطلاق من أزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.ومع فرض حظر التجول لمدة أسبوعين والدعوة للحجر المنزلي لبقاء المواطنين في منازلهم لمواجهة كورونا، كان هناك تأثير مباشر على […]

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