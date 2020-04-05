2020/04/05 | 01:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صندوق تقاعد الصحفيين يشرع بتوزيع الرواتب بين أعضائه بغداد – الزمان دعت هيئة صندوق تقاعد الصحفيين الاعضاء المستحقين الى تحديد اماكن سكناهم من اجل توزيع مستحقاتهم الشهرية، فيما حدد مصرف الرافدين الية للموظفين تسمح لهم بالتقديم على القروض والسلف الكترونيا .وطالب رئيس الهيئة علي عويد العبادي في بيان اطلعت عليه […]

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