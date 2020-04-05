2020/04/05 | 01:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الياسري ينفي إصابتة بكورونا والتجارة تعلن شفاء وكيلها الصحة تؤشر إرتفاعاً بالعدوى في النجف ضمن 58 حالة جديدة بغداد – الزمان شخصت مختبرات الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة 58 حالة اصابة جديدة بوباء كورونا في العراق امس.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مختبرات الوزارة شخصت 58 اصابة […]

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