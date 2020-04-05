2020/04/05 | 01:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخلاء وتسليم قاعدة الحبانية فصائل تتوعد القوات الأمريكية : أرض وسماء العراق ستكون جحيماً بغداد – عبد اللطيف الموسوي توعدت ثمانية فصائل من الحشد الشعبي بالرد على القوات الامريكية الموجود في العراق واصفة اياها بقوات احتلال لرفض الانصياع لقرار الشعب والبرلمان والحكومة بالخروج من العراق.واطلعت (الزمان) على بيان وقعته فصائل […]

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