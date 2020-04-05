الصحاف: نسقنا لإعادةِ آلافِ العراقيين.. وكرّسنا لدبلوماسيةِ الاستجابة الوطنيّة

2020/04/05 | 01:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباحكشف المتحدثُ باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، عبرَ مقالٍ خصَّ به" الصباح" عن نجاحِ الجهودِ، التي بذلتها الخارجيّةُ في إعادة 3659 مسافرا عراقيّا من دول العالم.

ولفت الصحاف، الى أن وزارةَ الخارجيّةَ عملت منذ بدءِ أزمةِ تفشي وباء كوفيد19 بالتعاونِ مع وزارةِ النقل على تنظيمِ خطٍ جوي لانقاذِ المسافرين العراقيين العالقين في الدول، التي تفشّى فيها الوباء، والعمل كذلك على تشكيلِ خلايا أزمةٍ، بالتعاون مع السفاراتِ العراقيّةِ في الخارج لرصدِ أبناء الجاليّةِ المصابين، وتتبع حالاتهم الصحية وتأمين مؤنٍ لأسرهم، تخفيفا عن معاناتهم.

وبين المتحدث باسم الخارجية، أن" وزارة النقل، سيرت من خلال أسطولها الجوي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، رحلاتٍ استثنائيّةً أعادت أكثر من 3 آلاف مواطنٍ عراقي إلى أرضِ الوطن، بغضونِ أسبوعٍ فقط، بعد أن كانوا عالقين في بقاعِ العالمِ، بداية من الهند، إلى تركيا أخيراً مع قرار سلطة الطيران بإيقاف النقل الجوي.

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