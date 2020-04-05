الدفاع المدني: أجرينا أكثر من تسعة آلاف حملة تعفير

2020/04/05 | 01:56 - المصدر: الصباح

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بغداد/ طه حسينكشفت مديرية الدفاع المدني، عن إجرائها أكثر من تسعة آلاف حملة لتعقيم وتعفير المناطق في بغداد والمحافظات، وبمساحة تجاوزت الأربعة والثلاثين مليوناً وسبعمئة ألف متر مربع.

وبيَّن مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العميد جودت عبد الرحمن في تصريح لـ"الصباح"، أنَّ "المديرية وبجهد ذاتي شرعت بتنفيذ عمليات تعقيم وتعفير المناطق والأحياء السكنيَّة والشوارع العامة والفرعيَّة بالمواد المخصصة للقضاء والحد من انتشار فيروس كورونا".

ولفت الى أنَّ "الفرق التابعة للمديريَّة في بغداد والمحافظات تمكنتْ من تنفيذ تسعة آلاف و62 حملة تعفير وتعقيم وبإجمالي مساحة بلغت أربعة وثلاثين مليوناً وسبعمئة وتسعة عشر ألف متر مكعب"، مشيراً الى أنَّ "عمليات التعقيم والتعفير نفذت ليلاً ونهاراً وللفترة ما بين 26 من شهر شباط الماضي لغاية يوم أمس السبت"، مؤكداً "الاستمرار في تنفيذ حملات إضافيَّة لحين عبور هذه الأزمة".

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