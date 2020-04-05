طبيبة تكشف بديلا للثوم والزنجبيل في تعزيز مناعة الجسم

2020/04/05 | 02:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الدكتورة مارغريتا كورولوفا، خبيرة التغذية الروسية، عن المواد الغذائية التي يمكن تناولها بدلا من الثوم والزنجبيل لتعزيز منظومة مناعة الجسم.

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