2020/04/05 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهور ثالث حالة كورونا في برشلونة مدريد – وكالات كشف تقرير صحفي إسباني، عن ظهور ثالث حالة إيجابية مُصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل نادي برشلونة.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن جوردي كاردونر النائب الأول لرئيس النادي جوسيب بارتوميو، هو الحالة الثالثة المُصابة بالفيروس في النادي الكتالوني.وأضافت الصحيفة: “تم التأكيد أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظهور ثالث حالة كورونا في برشلونة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظهور ثالث حالة كورونا في برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).