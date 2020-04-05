2020/04/05 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات متضادة لكسر حظر التجوال والإلتزام به بغداد – الزمان امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بدعوات تطالب بكسر حظر التجوال بذريعة انه ادى الى قطع رزق الكسبة تقابلها دعوات تحذر من ذلك وتتحدث عن مؤامرة خارجية تدفع بهذا الاتجاه بهدف تفشي وباء كورونا في العراق لا سيما في محافظات الجنوب […]

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