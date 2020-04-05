2020/04/05 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط : تخصيص مليار دينار لدعم بغداد بمواجهة كورونا بغداد – الزمان قررت وزارة النفط تخصيص مليار دينار دعماً مالياً لمحافظة بغداد تعزيزاً لحملة الوقاية من وباء كورونا .وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته (الزمان) امس أن (نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان أوعز الى الشركات […]

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