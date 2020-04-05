أحمد صبحى منصور - المقريزى يؤرخ للعام الأخير من حكم برسباى .( 1 )

2020/04/05 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور السلطان المملوكى برسباى وابن حجر العسقلانى أكابر المجرمين في طاعون عام 841 ماذا كان يفعل أكابر المجرمين عام الطاعون 841 ؟ مقدمة عن نوعية السلاطين في الدولة المملوكية البرجية 1 ـ إشتهرت الدولة المملوكية البحرية بشراء الرقيق الأطفال من أواسط آسيا وشرق واواسط أوربا حيث كان يتم فيها قنصهم وأسرهم وخطفهم ثم استحضارهم الى حلب التابعة للسلطنة المملوكية توطئة لبيعهم فى مصر.ثم تدريبهم عسكري......

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