اختبار جديد للدم يكشف 50 نوعا من السرطان

2020/04/05 | 02:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في أحدث دراسة لإعطاء الأمل في الكشف المبكر عن السرطان، كشف باحثون عن أحدث اختبارات الدم، ويمكن أن تكتشف أكثر من 50 نوعًا من المرض الذي يحصد سنويا أرواح الملايين.ويعتمد الاختبار على التغييرات الكيميائية التي يحدثها السرطان في الحمص النووي للمصابين، والمعروفة عمليا باسم “أنماط مثيلة”.بحسب تقرير أوردته صحيفة الغارديان.ويقول […]

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