الكشف عن مصير دوري الابطال والدوري الاوروبي

2020/04/05 | 03:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف سيفرين رئيس اليويفا عن مصير بطولة دوري الابطال والدوري الاوروبي هذا الموسم بعد قضية تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في ايقاف كل البطولات ،

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