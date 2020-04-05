هل ارتبطت حلا الترك بهذا المُمثل؟

2020/04/05 | 03:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثار الفنان السعودي دياب الحمدي جدلاً بين جمهوره حين لمح لأول مرة أنه مُرتبط عاطفياً.جاء ذلك حين وجهت الفنانة مايا دياب سؤالاً لحمدي عبر برنامج للتواصل مع النجوم العرب عبر الانترنت، حول شريكته في مسلسل “جمان” الممثلة نور الغندور.وقالت مايا أن الكيمياء المميزة في المسلسل بين البطلين، جعلت بعض المتابعين يطلق […]

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