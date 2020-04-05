الصين تسجل 30 اصابة جديدة بكورونا

2020/04/05 | 04:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين، اليوم الأحد، تسجيل 30 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين، بارتفاع 19 حالة عن اليوم السابق

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