البحرية الأميركية تعلن بدء تشغيل غواصة هجومية جديدة

2020/04/05 | 04:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرية الأمريكية، بدء تشغيل غواصتها الهجومية الثامنة عشرة من الجيل الجديد، يو إس إس ديلاوير، دون تنظيم حفل بسبب فيروس كورونا المستجد.

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