مبادرة جديدة لعماد محمد

2020/04/05 | 04:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء/ حامد الگرعاوي

أقدم نجم المنتخب الوطني السابق الكابتن عماد محمد على إطلاق مبادرة جديدة ضمن سلسلة مبادراته التي يقوم بها لمواجهة مرض كورونا المستجد والوقاية منه وكانت هذه المرة فكرة خياطة كمامات الوقاية بالتعاون مع أحد الاخوان صاحب معمل للخياطة في المحافظة.

وقال محمد في تصريح لـ»الصباح الرياضي»: إنَّ «الحالة التي يمر بها البلد تتطلب من الجميع أنْ يكون له دور فاعل في مواجهة هذا المرض الذي أصاب جميع بلدان العالم».

مبينا أنَّ «التعاون المشترك هو أهم مرتكزات النجاح وبالتالي هذا العمل الخيري يحسب للجميع ممن أسهم في تعضيد هذه المبادرة في الوقت الذي تشهد فيه الصيدليات العراقية ارتفاعاً في أسعار الكمامات الصحية لتزايد الطلب عليها».

واضاف «قمنا بشراء كمية كبيرة من القماش وحسب المواصفات المطلوبة وسنقوم بخياطة ثلاثة آلاف كمامة يومياً نسلمها للملاكات الصحيَّة والقوات الأمنية والدفاع المدني وجميع كوادر خلية الازمة والدوائر الساندة ممثلة بالعاملين في بلدية المحافظة، وجميع المبادرات التي نقوم بها هي لخدمة أهالي مدينتنا المقدسة للوقاية من هذا المرض».

بينما ثمن العمدة «موقف صاحب المعمل على جهوده في التبرع بمكائن الخياطة وكذلك العاملين الذين تطوعوا مبادرين للعمل لخياطة هذه الكمامات لسد العجز الحاصل وتجهيز أكبر عدد ممكن من المستشفيات والدوائر ذات العلاقة في كربلاء».

وبشأن موضوع السلة الغذائيَّة كشف العمدة عن «توزيع أكثر من ثلاثة آلاف سلة غذائية وننتظر قرارات خلية الأزمة فيما لو تم تمديد الحظر مرة أخرى سنعاود التجهيز مرة أخرى»، مثمنا دور الشباب المتطوعين من أبناء المدينة الذين كان لهم موقف مشرف بالعمل ليل نهار من أجل إيصال المساعدات الغذائيَّة الى الأسر المتعففة.

يشار الى أنَّ النجم الدولي عماد محمد سبق له أنْ وضع فندق العمدة الخاص به تحت تصرف خلية الأزمة مجاناً لحين الانتهاء من القضاء على المرض وجرى تسليمه لدائرة صحة كربلاء.

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