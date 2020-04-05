مهاجم النفط متفائل بعودة الأمور الى طبيعتها

2020/04/05 | 04:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ طه كمر

أعرب مهاجم فريق النفط لكرة القدم عن تفاؤله بعودة الأمور الى طبيعتها، في الفترة المقبلة على أمل الخلاص من فيروس كورونا المستجد الذي يهدد حياة ملايين الناس في شتى بلدان العالم.

وقال عبد القادر طارق لـ(الصباح الرياضي): إنَّ “الوضع هو ذاته في كل العالم جراء تفشي فيروس كورونا الخطير، الذي تمكن من شل الحركة أجمع من خلال تعطيله الحياة بكل تفاصيلها”، مبيناً “إننا كشريحة الرياضيين نعاني كثيراً لتوقف الحياة تماماً”.

وأضاف أنَّ الرياضة تعدُّ المتنفس الوحيد لدى الشعوب، فهي تأخذهم الى عالمٍ آخر يعبرون إزاءها عن حبهم وولعهم وشغفهم بكرة القدم الرياضة الأكثر شعبية بين بقية الألعاب، لكننا اليوم وبسبب اجتياح هذا الفيروس ابتعدنا مرغمين عن الملاعب وعن جماهيرنا الوفية التي تحرص على متابعتنا دائماً.

وشدد طارق على ضرورة توخي الحيطة والحذر لجميع المواطنين خشية التعرض لهذا الفيروس والإصابة به لا سمح الله، مناشداً العراقيين البقاء في البيوت والابتعاد عن مناطق الخطر التي تفرزها التجمعات والاختلاط غير المبرر، مطالباً الجميع بتطبيق إرشادات وتوصيات خلية الأزمة التي من شأنها أنْ تجعل المواطن في منأى عن هذا الفيروس الخطير.

وأكد طارق تواصله في التدريب داخل منزله للحفاظ على اللياقة البدنيَّة على أقل تقدير بعيداً عن الأمور الفنيَّة التي باتت ممارستها صعبة في ظل الظروف الحالية، مشيراً الى أنَّ كل لاعب يبحث عن مستقبله الرياضي ويروم مواصلة مشواره بنجاح قد جهز حاله بتوفير متطلبات التدريب التي تسعفه لمواصلة العطاء بالوتيرة والجهد ذاتيهما، لضمان حفاظه على لياقته البدنية، موضحا انه يقضي معظم وقته بممارسة لعبة البلي ستيشن فضلاً عن التصفح في مواقع التواصل الاجتماعي للقضاء على وقت الفراغ.

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