ما الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم؟

2020/04/05 | 04:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /من يتخيل أن الفنان المصري القدير جورج سيدهم رحل عن العالم وهو لا يعلم أن صديقته المُقربة تُوفيت؟ حيث ذكرت مجلة “لها” أن أسرة الفنان أخفت عنه طوال الفترة الماضية خبر وفاة الفنانة نادية لطفي، والتي رحلت قبله بعدة أسابيع وذلك لخوفهم الشديد عليه حينها من التعرض لصدمة وأزمة نفسية خصوصًا وأن الفنانة المصرية […]

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