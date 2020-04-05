خبر مقتل قصي خولي يثير ضجة

2020/04/05 | 05:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سخر النجم السوري قصي خولي من شائعة وفاته التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وآعاد قصي الخبر المتداول عبر “انستجرام”، والذي كان عنوانه “مقتل الفنان قصي خولي قبل قليل بشكل صادم..والحزن يعمّ المدن السورية”، وعلق ساخراً: “العمى ايمتا صار هالحكي والله ماخبروني انو هيك صار معي يحرق حريشكون هالمواقع اكيد بتعرفوا شو يعني […]

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