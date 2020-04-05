صحفي سعودي: لا رمضان هذا العام

2020/04/05 | 05:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر صحفي سعودي السبت، تغريدة مثيرة للجدل حول إلغاء شهر رمضان وموسم الحج لهذا العام، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في دول كثيرة من العالم.وكتب الصحفي السعودي عثمان العمير في تغريدة بموقع “تويتر”: “التوقعات تقول أنه لا رمضان هذا العام، لا حج هذا العام (..)، وإلا ستكون حالة وباء هذا العام”.[…]

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