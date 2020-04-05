2020/04/05 | 05:18 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية ازمة نينوى : منع دخول العسكريين بعجلات مدنية الى المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 05:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية ازمة نينوى : منع دخول العسكريين بعجلات مدنية الى المحافظة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية ازمة نينوى : منع دخول العسكريين بعجلات مدنية الى المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).