هل يمكن للرطوبة العالية القضاء على كورونا؟

2020/04/05 | 06:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حدد علماء من جامعة ” ييل” الأمريكية نسبة الرطوبة التي يمكن أن تقلل احتمالية انتقال الفيروس التاجي “كورونا” من شخص إلى آخر.وأشار الأطباء في دراستهم أن رطوبة الهواء المتراوحة بين 40 إلى 60% تقلل من خطر انتقال فيروس كورونا من شخص مصاب إلى آخر سليم.وفي نفس الوقت، في حال وجود رطوبة […]

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