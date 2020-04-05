محافظ النجف يتوعد بمعاقبة من يحاول كسر حظر التجوال

2020/04/05 | 06:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري بمعاقبة المخالفين لحظر التجوال، فيما اكد خلوه من الاصابة بفيروس كورونا بعد إجرائه الفحوصات المختبرية....

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