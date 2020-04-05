 الملكة اليزابيث في كلمة استثنائية: آمل أن تتفاخروا بالطريقة التي واجهنا بها التحدي

وبحسب مقتطفات من خطابها نشرها مكتبها فإن الملكة، ستأمل أن يتفاخر الجميع مستقبلا "بالطريقة التي واجهنا بها هذا التحدي".
وتضيف في خطابها الذي سجل بقصر وندسور بغرب لندن: "اتحدث اليكم في وقت اعلم انه وقت صعب الى حد كبير"، وتتابع: "انه وقت من الاضطراب في حياة بلادنا: اضطراب جلب الحزن للبعض، وصعوباتٍ مالية لكثيرين، وتغييرات هائلة بحياتنا اليومية جميعا".
وتبث الكلمة المصورة الساعة 7,00 مساء بتوقيت غرينتش الأحد وهي موجهة الى البريطانيين ودول الكومنولث.
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