 الملكة اليزابيث في كلمة استثنائية: آمل أن تتفاخروا بالطريقة التي واجهنا بها التحدي

2020/04/05 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رابع تدخل استثنائي للملكة خلال 68 عاما من توليها العرش، تلقي ملكة انكلترا اليزابيث الثانية مساء الاحد كلمة نادرة توجه فيها تحية للبريطانيين ولطريقة مواجهتهم للتحدي الذي يمثله فيروس كورونا المستجد.

وبحسب مقتطفات من خطابها نشرها مكتبها فإن الملكة، ستأمل أن يتفاخر الجميع مستقبلا "بالطريقة التي واجهنا بها هذا التحدي".

وتضيف في خطابها الذي سجل بقصر وندسور بغرب لندن: "اتحدث اليكم في وقت اعلم انه وقت صعب الى حد كبير"، وتتابع: "انه وقت من الاضطراب في حياة بلادنا: اضطراب جلب الحزن للبعض، وصعوباتٍ مالية لكثيرين، وتغييرات هائلة بحياتنا اليومية جميعا".

وتبث الكلمة المصورة الساعة 7,00 مساء بتوقيت غرينتش الأحد وهي موجهة الى البريطانيين ودول الكومنولث.

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