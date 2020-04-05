وقفة صمت وتنكيس العلم الوطني في الصين حدادا على ضحايا كوفيد-19

2020/04/05 | 07:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت الصين حداداً وطنياً، في جميع أنحاء البلاد لتكريم أولئك الذين لقوا حتفهم خلال تفشي الفيروس المستجد.وأثناء التأبين في مدينة ووهان، بؤرة الوباء (كوفيد-19)، دوّت صافرات إنذار الغارات الجوية، وتوقفت حركة المرور وتم تنكيس الأعلام الوطنية، لتكريم ما أسمتهم الدولة الصينية بـ”الشهداء” الذين ماتوا وهم يحاربون الجائحة العالمية.وقد أقيمت مراسم التأبين على الساعة […]

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