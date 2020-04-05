الملكة إليزابيث تلقي خطاباً متلفزاً نادراً الأحد حول تفشي فيروس كورونا

2020/04/05 | 07:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قصر باكنغهام في بيان إن الملكة إليزابيث الثانية ستلقي خطابًا متلفزًا نادرًا مساء الأحد في إطار إجراءات التصدي لوباء كوفيد 19.وقال القصر إن الخطاب تم تسجيله في قلعة وندسور وسيتم بثه إلى المملكة المتحدة ودول الكومنولث وسيتمحور حول تفشي فيروس كورونا.وسيتم عرض الخطاب مساء الأحد عند الثامنة بتوقيت غرينتش.هذه هي المرة […]

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