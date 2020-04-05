دفن سياسي أفريقي مع سيارته

2020/04/05 | 07:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تمنى عضو الحركة الديمقراطية المتحدة في جمهورية جنوب أفريقيا، تزكيدي بيتسو، البالغ من العمر 72 عامًا، أن يدفن أثناء قيادته سيارته المفضلة؛ ولهذا الغرض، قبل عامين، اشترى السياسي سيارة “مرسيدس-بنز E500”.اشترى السياسي قبل عامين سيارة “مرسيدس-بنز E500” لهذا الغرض، بحسب ما نقلته “سندياتا بوست”.وحققت عائلة بيتسو رغبته الأخيرة في نهاية الأسبوع […]

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