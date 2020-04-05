فقدان اثنين من عائلة كينيدي في أمريكا والعائلة تعتبرهما في عداد الموتى

2020/04/05 | 07:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نائب حاكم ماريلاند السابقة، كاثلين كينيدي تاونسند، إنها باتت تعتبر ابنتها وحفيدها في عداد الموتى بعد أن انقلب زورقهما على ما يبدو في خليج تشيزابيك، بحسب ما قالته تاونسيند يوم الجمعة.وفي بيان، قالت تاونسند إن البحث عن ابنتها مايف كينيدي تاونسند ماكين البالغة من العمر 40 عامًا وحفيدها جدعون البالغ من العمر 8 […]

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