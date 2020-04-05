توما حميد - الرأسمالية: على المسنين الموت بدلا من الاضرار بالبورصات

2020/04/05 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توما_حميد قال نائب حاكم ولاية تكساس الجمهوري " جوف دان باتريك" في مقابلة مع قناة فوكس نيوز حول اجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي في مواجهة جائحة كورونا، بان البلد سوف ينهار اذ تم غلقه لمدة اطول من ثلاثة اشهر.واضاف انه " يخشى من ان القيود الصحية العامة لمنع فيروس كرونا ان تنهي الحياة الامريكية كما يعرفها ، وانه مستعد للمخاطرة بالموت لحماية الاقتصاد لاحفاده وحماية امريكا التي نحبها" " لا اريد ان ارى با......

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