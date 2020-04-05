2020/04/05 | 08:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصرف الرافدين ان فروعه في بغداد والمحافظات ما زالت مستمرة في استقبال بعض الموظفين والمتقاعدين الذين يرومون صرف رواتبهم عن طريق البطاقات الالكترونية فضلا عن المستحقات المالية الاخرى .وقال المصرف في بيان، ان “فروعنا ومنذ توجيه خلية الأزمة بالإيعاز للمصارف باستئناف العمل لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين فانها شرعت بفتح ابوابها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين : فروعنا مازالت تستقبل بعض الموظفين والمتقاعدين لصرف رواتبهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين : فروعنا مازالت تستقبل بعض الموظفين والمتقاعدين لصرف رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).