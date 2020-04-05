خلية الأزمة في نينوى تمنع الحركة بعد الـ2 ظهراً وهذا ما اتخذته من قرارات

2020/04/05 | 08:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت خلية ازمة مواجهة فيروس كورونا في نينوى، اليوم الأحد، منع الحركة لأي عجلة بعد الساعة الثانية ظهراً عدا بعض الحالات، بالإضافة إلى مجموعة قرارات جديدة لمواجهة الوباء القاتل.

وقال المكتب الإعلامي لخلية الأزمة في بيان تلقته "الغد برس"، إنه "انسجاما مع قرارات خلية الازمة المركزية وتوجيهات منظمة الصحة العالمية قررت خلية الازمة في محافظة نينوى، منع الحركة منعا باتا بعد الساعة الثانية ظهرا باستثناء حركة عجلات الكوادر الصحية وشاحنات المواد الغذائية وصهاريج النفط وتوزيع المنتجات النفطية والغاز والحالات الطارئة".

وأضاف إنه "تقرر السماح بافتتاح محال المواد الغذائية والافران في الاحياء حصرا بصورة مستمرة، والسماح للمستشفيات الأهلية والصيدليات بمزاولة عملهم"، مشيراً إلى "السماح بحركة كوادر الدوائر الخدمية من السادسة صباحا ولغاية الثانية ظهرا بضمنها موظفي ديوان محافظة نينوى".

وتابع المكتب "يسمح للإعلاميين من حملة هوية نقابة الصحفيين بالحركة، ويمنع تجوال العسكريين بعجلات مدنية الا بتخويل من امري تشكيلاتهم ولأغراض تأدية الواجب".

وأكد على إن "توزيع السلات الغذائية يتم بالتنسيق بين المتبرعين وديوان محافظة نيوى ويستمر العمل بالموافقات السابقة"، مبيناً إن "هذا الامر ينفذ لغاية 11/4/2020".

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