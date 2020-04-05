قوات الأمن العراقية تعتقل إرهابيين قبل هربهما باتجاه الحدود السورية

2020/04/05 | 08:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت القوى الأمنية العراقية خلية إرهابية في الموصل واعتقلت عنصرين منها قبل تمكنهما من الهرب باتجاه الحدود السورية....

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